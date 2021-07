Število smrtnih žrtev po zrušenju stolpnice v Miamiju naraslo na 22

Reševalci so do petka zvečer med iskanjem preživelih v delno porušeni stanovanjski stavbi v predelu Miamija Surfside našli 22 trupel, med njimi tudi sedemletno hčerko gasilca iz Miamija. Število pogrešanih je padlo s 145 na 126, potem ko so detektivi ugotovili nekaj dvojnih imen, nekaj pogrešanih pa se je javilo, da so živi.

"To je res zelo dobra novica," je izjavila županja okrožja Miami Dade Daniella Levine Cava in dodala, da se bodo številke verjetno še spreminjale, ker detektivi nenehno preverjajo seznam in potrjujejo ali zavračajo poročila o pogrešanih. Doslej so potrdili 188 preživelih. So pa v petek v predelu North Miami Beach izpraznili blok s 156 stanovanji, ker je inšpekcija odkrila strukturne pomanjkljivosti in pomanjkljivosti v električni napeljavi. Stanovanjski blok Crestview Towers je bil zgrajen leta 1972.

icon-expand Še naprej se osredotočajo na iskanje in reševanje preživelih. FOTO: AP

Po širšem območju Miamija potekajo inšpekcije vseh starejših stanovanjskih blokov, da se ne bi ponovila tragedija 12-nadstropne zgradbe Champlain Towers, ki se je 24. junija ob 1.30 zjutraj deloma sesula sama vase. Županja Levine Cava je dejala, da je podpisala ukaz o popolnem zrušenju preostanka zgradbe, vendar bodo začeli z deli šele čez nekaj tednov. Še naprej se osredotočajo na iskanje in reševanje preživelih. Pomočnik poveljnika gasilcev okrožja Miami Dade Raide Jadallah je v petek dejal, da so doslej le enkrat slišali glas pokopane ženske nekaj ur po nesreči, vendar niso mogli do nje. Drugih znamenj življenja ni bilo. "Večina žrtev je umrla v svojih spalnicah, kar pomeni, da so spale," je dejal Jadallah.

Svojce žrtev je pripravil na to, da bodo iskanje morali prekiniti zaradi približevanja orkana Elsa, ki je trenutno še vedno na vzhodnem delu Karibov, vendar lahko do južne Floride prinese močan veter, zaradi česar bo delo postalo prenevarno. Zaradi slabega vremena so iskanje doslej že nekajkrat prekinili. Reševalci večinoma stanujejo po šotorih v neposredni bližini tragedije, v primeru neurja pa jih bodo preselili na turistične križarke, ki so varne pred nevihtami. Okrog 600 jih bodo namestili na ladjo podjetja Royal Caribbean, ki jih sicer nekaj gosti že od četrtka.