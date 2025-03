Število žrtev požara v domu upokojencev naraslo na 11, policija pridržala lastnike

V bolnišnici so zaradi hudih poškodb nato preminule še tri uporabnice doma, je danes potrdilo višje državno tožilstvo v Beogradu za portal N1 Srbija.

Dom je po zagotovilih pristojnih imel vsa potrebna dovoljenja in je izpolnjeval vse protipožarne zahteve. Državno tožilstvo pa je dva dni po požaru sporočilo, da je bil vzrok požara kajenje, ki je sicer v socialnovarstvenih ustanovah prepovedano.

Zaradi tragedije so sprva pridržali tri ljudi, osumljene, da so zagrešili hudo kaznivo dejanje zoper javno varnost. Po poročanju srbskega časnika Blic gre za tri solastnike doma, zakonski par in njunega sina, proti katerim poteka preiskava.

Zaradi požara so kasneje pridržali tudi štiri inšpektorje z ministrstva za delo, zaposlovanje, veteranske in socialne zadeve. Sumijo jih zlorabe uradnega položaja v sostorilstvu in malomarnega dela v službi.