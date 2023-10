Število smrtnih žrtev požara v kazahstanskem rudniku naraslo na 42

Po navedbah kazahstanske službe za nujne primere so reševalci do 15. ure po krajevnem času našli 42 trupel. "Iskanje štirih rudarjev se nadaljuje," je služba zapisala na družbenih omrežjih. Možnosti, da bi jih našli žive, so vse manjše.

Vzrok požara ostaja neznan. Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa naj bi v rudniku, ki leži blizu industrijskega mesta Karaganda v osrednjem delu države, prišlo do eksplozije metana. V času nesreče je bilo pod zemljo več kot 250 delavcev.