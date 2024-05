Število smrtnih žrtev ruskega napada na Harkov naraslo na 11

Zelenski je v soboto na družbenem omrežju Telegram sporočil, da je šlo očitno za civilno tarčo. Napad je kot nesprejemljivega obsodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je na družbenem omrežju X zapisal, da "Francija deli bolečino Ukrajincev".

Ruska tiskovna agencija Tass je ob navajanju varnostnih virov poročala, da je Rusija v napadu uničila vojaško trgovino in poveljniški položaj v nakupovalnem središču.

Regija Harkov je že zadnjih nekaj tednov tarča obsežnega ruskega obstreljevanja in kopenske ofenzive. V ločenem napadu v soboto na istoimensko prestolnico regije je bilo ranjenih najmanj 14 ljudi.

Rusija je Ukrajino obstreljevala tudi ponoči. Ukrajinska vojska je danes namreč poročala o več napadih z droni in raketami. O eksplozijah so poročali iz regij Hmelnicki in Lvov na zahodu države. V regiji Vinica pa naj bi bila zadeta stanovanjska stavba, najmanj trije ljudje so bili ranjeni v napadu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.