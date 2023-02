Število smrtnih žrtev skoraj 44.000, izpod ruševin po 260 urah rešili dečka

Medtem ko število smrtnih žrtev v Turčiji in Siriji znaša skoraj 44.000, pa iz držav še zmeraj prihajajo čudežne zgodbe preživelih. V Turčiji so tako po več kot 10 dneh izpod ruševin živa potegnili dva moška, žensko in 12-letnega dečka.

"Hvala bogu, da je moja sestra preživela," je dejal brat 29-letne Neslan Kilic, ki so jo reševalci izpod ruševin v turškem mestu Kahramanmara potegnili po več kot 258 urah. Zdravniki so dejali, da je ženska v stabilnem stanju in govori. Dve uri kasneje so se reševalci razveselili, ko so v turškem Ekinciju po 260 urah rešili 12-letnega dečka Osmana Halebiya.

icon-expand Rešeni deček Osman Halebiy FOTO: Profimedia

V turškem mestu Antakya so po 262 urah iz ruševin potegnili dva preživela. V zdravniško oskrbo so prepeljali 26-letnega Mehmeta Alija Sakirogluja in 32-letnega Mustafa Avicija.

icon-expand Mustafa Avci FOTO: Profimedia

Teče enajsti dan, odkar je Sirijo in Turčijo opustošil potres. Število smrtnih žrtev v obeh državah znaša skoraj 44.000 ljudi. V Turčiji je umrlo najmanj 38.044 ljudi, v Siriji okoli 5814, poroča Al Jazeera.

icon-expand Turški vojaki na popotresnem območju FOTO: Profimedia

Poleg ogromnega števila smrtnih žrtev pa Turčijo in Sirijo čaka dolgo pot okrevanja tudi zaradi ogromne materialne škode. V državah se je skupaj porušilo ali uničilo prek 50.000 stavb. Po 10 dneh so se reševalne operacije zmanjšale in svoje moči preusmerile v obnovo in čiščenje. "Trajalo bo precej časa, da odstranimo vse ruševine iz uničenih zgradb," je dejal Eyup Muhcu, predsednik Zveze zbornic turških inženirjev in arhitektov. Prav tako so potresi že drugič pretresli sirijske begunce, ki so se pred vojno zatekli v Turčijo. Begunci se zdaj ponovno vračajo v Sirijo, saj so zaradi potresov izgubili svoje nove domove v Turčiji.

icon-expand Žrtve potresa v Siriji FOTO: Profimedia

V Sirijo so Združeni narodi sicer napotili več kot 100 tovornjakov s pomočjo, vključno s šotori, grelniki in kompleti za testiranje kolere. "ZN še naprej povečujemo svojo operacijo pomoči. Za dostavljanje uporabljamo vse tri turško-sirske mejne prehode, Bab Al-Hawa, Bab Al-Salam in Al Ra'ee, s čimer želimo zagotoviti stalen doseg pomoči," so zapisali v ZN.

icon-expand Žrtve potresa v Siriji FOTO: Profimedia