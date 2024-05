Število smrtnih žrtev tornadov in neurij v ZDA se je povzpelo na 21

Število smrtnih žrtev tornadov in drugih velikih neurij, ki so konec prejšnjega tedna zajeli osrednji del ZDA, se je v ponedeljek povzpelo na 21, poročajo ameriški mediji. Neurja so se v ponedeljek razširila tudi po severovzhodnem delu ZDA. Nevihte so v ponedeljek poleg hudega vetra ponekod prinašala tudi točo.