Število smrtnih žrtev uničujočega potresa preseglo 3000

Kot je v nedeljo na družbenem omrežju X sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez, je brez domov ostalo več kot 17.000 ljudi.
Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Poleg najmanj 3342 mrtvih in okoli 16.740 poškodovanih je pogrešanih več deset tisoč ljudi.
Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih.
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