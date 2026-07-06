Število smrtnih žrtev uničujočega potresa preseglo 3000

Kot je v nedeljo na družbenem omrežju X sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez , je brez domov ostalo več kot 17.000 ljudi.

Po uničujočih potresih v Venezueli

Po uničujočih potresih v Venezueli AP

Po uničujočih potresih v Venezueli

Po uničujočih potresih v Venezueli AP

Po uničujočih potresih v Venezueli

Po uničujočih potresih v Venezueli AP

Po uničujočih potresih v Venezueli

Po uničujočih potresih v Venezueli AP

Po uničujočih potresih v Venezueli

Po uničujočih potresih v Venezueli AP

Po uničujočih potresih v Venezueli

Po uničujočih potresih v Venezueli AP

Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Poleg najmanj 3342 mrtvih in okoli 16.740 poškodovanih je pogrešanih več deset tisoč ljudi.

Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih.