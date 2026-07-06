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Število smrtnih žrtev uničujočega potresa preseglo 3000

Caracas, 06. 07. 2026 07.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Po uničujočih potresih v Venezueli

Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 16.740 ljudi, so sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je v nedeljo na družbenem omrežju X sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez, je brez domov ostalo več kot 17.000 ljudi.

Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Poleg najmanj 3342 mrtvih in okoli 16.740 poškodovanih je pogrešanih več deset tisoč ljudi.

Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih.

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Kdo so junaki na štirih tacah, ki rešujejo preživele v Venezueli?

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