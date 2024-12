Število smrtnih žrtev v eksploziji v Italiji naraslo

Podžupanja mesta Calenzano Martina Banchelli, kjer je prišlo do smrtonosne nesreče, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila končno število smrtnih žrtev.

Žrtve eksplozije in pogrešani so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa uslužbenci v rafineriji, stari med 45 in 62 let.

Vzrok eksplozije in požara po navedbah podjetja Eni ni znan. Preiskavo o vzroku je uvedel tudi urad državnega tožilca.