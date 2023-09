Število smrtnih žrtev v Maroku narašča, na terenu so tudi tuji reševalci

V petek zvečer je Maroko prizadel potres z magnitudo 6,8, sledilo pa je še več popotresnih sunkov. Skoraj 3000 ljudi je umrlo, potres je uničil številne stavbe, pod ruševinami pa bi se lahko nahajalo še več ljudi. Prebivalci so zaenkrat dobili hrano in vodo, ceste so nekoliko očiščene. Toda vseeno ostajajo skrbi, predvsem zaradi zavetja, saj vremenske napovedi predvidevajo dež v začetku tedna, navaja AP.

"Do zdaj nismo našli preživelih, samo mrtve, ki so zakopani pod ruševinami. Vonj po truplih je zelo, zelo močan. Še vedno nimamo elektrike in vode," je dejal Aziz, vaščan iz Ijoukaka, blizu epicentra potresa. Povedal je, da so pomoč in reševalci končno prispeli v vas nekaj dni po potresu. Zaselki v hribih okoli Ijoukaka so zaenkrat še nedostopni. "Tudi mule in osli niso mogli priti tja gor, saj so ceste blokirale ogromne skale," je dejal Aziz, poroča Guardian.

Maroko je v regijo napotil reševalna vozila, ekipe in vojake, da bi pomagali pri odzivanju na nujne primere. Ministrstvo za notranje zadeve pa je medtem sporočilo, da prejemajo mednarodno pomoč, osredotočeno le na iskanje in reševanje, nevladnih organizacij, pomagajo pa tudi Španija, Katar, Velika Britanija in Združeni arabski emirati.

Med najbolj prizadetimi so otroci

Potres je prizadel približno 100.000 otrok, je sporočila agencija Združenih Narodov za otroke Unicef. "Uničenih je bilo na tisoče domov, družine so razseljene in izpostavljene vremenskim vplivom v času leta, ko se temperature ponoči nižajo. Potresi so poškodovali in uničili šole, bolnišnice, druge zdravstvene in izobraževalne ustanove, kar je še dodatno prizadelo otroke," so po poročanju CNN navedli v Unicefu. Agencija je mobilizirala humanitarno osebje za podporo na terenu.

Tuja mednarodna pomoč že na terenu

Številni voditelji so Maroku izrazili sožalje in ponudili podporo. Francija je aktivirala nujno pomoč iz lokalnih vladnih skladov za pomoč pri humanitarnih organizacijah in bo donirala pet milijonov evrov nevladnim organizacijam, ki delujejo v Maroku.