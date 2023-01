Število turističnih nočitev v Evropi lani skoraj na predkoronski ravni

V prvi polovici lanskega leta je bilo število nočitev v primerjavi s prvo polovico leta 2019 manjše za 11 odstotkov, v drugi polovici pa le še za 1,9 odstotka, so poudarili.

Leta 2020 so turisti v EU ustvarili skupno 1,42 milijarde nočitev, leta 2021 pa 1,83 milijarde, so pred nekaj dnevi ob objavi prve ocene za lani sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat.

Države EU so lani zabeležile skupno 2,72 milijarde turističnih nočitev. V Sloveniji je bila ta številka manjša za približno odstotek.

Domači gostje so lani ustvarili 1,53 milijarde nočitev, kar je 0,7 odstotka več kot leta 2019.

Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, so število turističnih nočitev lani v primerjavi z letom 2019 povečale Danska (za 12,3 odstotka), Nizozemska (za 3,9 odstotka) in Belgija (za 0,5 odstotka). Najbolj sta zaostajali Latvija (29,6 odstotka manj nočitev kot leta 2019) in Slovaška (28,3 odstotka manj). V Sloveniji se je zmanjšalo za približno odstotek.