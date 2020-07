Število turistov na Hrvaškem pada, kaj pa cene? Zaenkrat drastično nižje le v Dalmaciji

Zdi se, da Hrvaška, močno odvisna od turizma (ta panoga predstavlja kar 20 odstotkov njenega BDP), na vsak način želi dopovedati svetu, da letošnja sezona vendarle ni tako črna, kot so bile črne napovedi. "Nismo ravno pristaši nekih velikih popustov. Mislim, da tekanje za gosti v tem trenutku ne bo veliko pomagalo," je v začetku junija, denimo, zatrjeval hotelir iz Cirkvenice. Optimistično se bere tudi nedavno poročilo Hrvaške turistične zveze (HUT), kjer so zapisali: "Hrvaška je v prvih petnajstih dneh julija zabeležila več kot 950.000 prihodov turistov, ki so že do sedaj uresničili več kot 6,6 milijonov nočitev, kar je več kot 55 odstotkov lanskih rezultatov. S temi rezultati, ki so posledica predvsem najboljše obalne epidemiološke slike na Mediteranu, je Hrvaška presegla ocene, pričakovanja in konkurenco."

Med mesti se najbolje na istrskem polotoku drži Rovinj - v dveh dneh so zabeležili prihod 6.121 turistov, kar je 59 odstotkov lanskega rezultata. Po poročanju portala Glas Istre, sledijo mesta Medulin, Umag in Poreč.

"Što južnije, to tužnije. (Bolj južno, bolj žalostno, op. a.)"Tudi tako letošnjo turistično sezono opisujejo Hrvati. Iz nekaterih krajev v Splitsko-Dalmatinski županiji namreč poročajo, da so v prvi polovici julija zabeležili le 19 odstotkov lanskega prometa.

In če so hotelirji še pred enim mesecem zagotavljali, da cen ne bodo zniževali, zdaj vsaj tisti, ki so locirani južneje od Zadra, priznavajo, da se borijo za vsakega gosta. "Ponujamo brezplačno dodatno nočitev, izlete z ladjicami, velnes storitve ... A samo ena slaba novica glede števila novih okužb v regiji, lahko v trenutku tudi prepolovi število rezervacij," je za portal Slobodna Dalmacija povedal eden od ponudnikov namestitev iz Šibenske županije.

Na koncu jim ni preostalo drugega, kot da so drastično znižali cene - in to celo do 40 odstotkov. Kot poroča Slobodna Dalmacija, lahko za konec letošnjega julija najdete apartma za štiri osebe od 8 do 10 evrov na noč, lani bi za isto namestitev plačali 40 evrov na noč.

Da se v Istro steka več gostov, ki pripotujejo z avtomobilom, v Dalmaciji pa so veliko bolj vezani na letalski prevoz, ugotavlja lastnik makarske turistične agencije. Celo v Dubrovniku, ki velja za pregrešno drago mesto, so letos prisiljeni nižati cene, saj ni petičnih gostov iz Velike Britanije, Rusije, ZDA in Nemčije, ki sicer polnijo tamkajšnje hotele in restavracije.

Hrvati računali na domače goste, a ti predstavljajo le osem odstotkov nočitev

Medtem pa Jutarnji list ugotavlja, da se je načrt hrvaške vlade, ki je pri reševanju letošnje sezone močno računala tudi na domače goste, izjalovil. Za svoje državljane so pripravili tako imenovane "Cro Card", nekakšne kartice ugodnosti, s katerimi lahko uveljavljajo popuste pri turističnih namestitvah ali storitvah. A te se v praksi niso prijele, do zdaj jih je uporabilo le 1.325 Hrvatov.

Če bi meje ostale zaprte, bi v prvi polovici julija v celi Hrvaški zabeležili le 125.000 turističnih prihodov in milijon nočitev, poroča Jutarnji list. V primerjavi s prejšnjimi leti bi tako dosegli le 8-odstotni rezultat.