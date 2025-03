Uradno število ubitih v Gazi preseglo 50.000, le v zadnjih dneh več kot 600

Število ubitih Palestincev ta teden je tako preseglo 630 in narašča, poroča katarska televizija Al Jazeera, ena redkih, ki ima svoje dopisnike v Gazi.

Med ubitimi je bil danes tudi Salah al Bardavil, član Hamasovega politbiroja ter tiskovni predstavnik islamističnega gibanja.

Ob napadih in blokadi dobav pomoči se prebivalci Gaze soočajo tudi z odredbami o evakuaciji. To so izraelske sile danes odredile za del mesta Rafa na skrajnem jugu enklave.

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na napad palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev 7. oktobra 2023, je privedla do razseljevanja velike večine civilnega prebivalstva, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne institucije.