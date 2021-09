Število umorov lani v ZDA naraslo za skoraj 30 odstotkov

Lani se je v ZDA zgodilo več kot 21.500 umorov, tako visokega števila niso zabeležili že od 90. let prejšnjega stoletja. Stopnja umorov je leta 2020 znašala približno 6,5 na 100.000 ljudi, kar je približno 40 odstotkov manj kot v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat so v ZDA beležili največ umorov.

Po poročilu se je število umorov lani začelo stopnjevati v poletnih mesecih, doseglo vrhunec v juniju in juliju, po tem pa ostalo na visoki ravni, poroča CNN.

Skupno število nasilnih kaznivih dejanj je od leta 2019 naraslo za 5,6 odstotka na skoraj 1,3 milijona, obenem pa je skupno število vseh kaznivih dejanj v ZDA lani od leta 2019 padlo za šest odstotkov.

Padlo število ropov in posilstev

Premoženjski kriminal je padel za 7,8 odstotka. Za 9,3 odstotka je padlo število ropov, za 12 odstotkov pa število posilstev. Število fizičnih napadov na osebo je naraslo za 12,1 odstotka. Vlomi so padli za 7,4 odstotka, kraje avtomobilov pa so narasle za 11,8 odstotka.

Žrtve so lani skupaj utrpele 17,5 milijarde dolarjev škode, policisti pa so po ZDA aretirali skupaj 7,6 milijona ljudi.

FBI dobiva podatke od policijskih agencij po ZDA, vendar njihovo poročanje ni obvezno. Za lani je podatke podalo le 85 odstotkov agencij oziroma skupaj 15.875.