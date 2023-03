Število žrtev brodoloma čolna s prebežniki na jugu Italije naraslo na 80

Truplo odraslega moškega so našli nekaj kilometrov južno od kraja, kjer se je 26. februarja ponesrečila ladja z okoli 180 migranti na krovu.

Prenatrpan ribiški čoln, ki je izplul iz Turčije, je v razburkanem morju pred kalabrijsko obalo trčil v skale, pri čemer se je razklal na pol. Na plovilu naj bi bili po poročanju medijev prebežniki iz Afganistana, Irana in Pakistana, nekaj pa tudi iz Iraka, Sirije in Somalije. Italijanske oblasti naj bi v zvezi z nesrečo pridržale tri turške državljane, ki so domnevno upravljali s čolnom.

Po brodolomu so rešili okoli 80 ljudi, 80 jih je umrlo, med njimi 33 mladoletnikov, med 25 in 30 pa jih še vedno pogrešajo.

Ravnanje oblasti ob brodolomu je v Italiji sprožilo proteste. Državno tožilstvo preiskuje, zakaj so italijanski reševalci potrebovali več ur, da so dosegli čoln, na katerega so jih sicer pred tem opozorili uslužbenci evropske agencije za varovanje meja Frontex.