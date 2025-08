Število žrtev četrtkovih napadov na Kijev močno naraslo

Ukrajinske oblasti so po četrtkovih ruskih napadih z droni in raketami na Kijev sprva poročale o 16 smrtnih žrtvah, vključno z dvema otrokoma, vendar so število kasneje zvišale, potem ko so reševalci iz ruševin stanovanjske stavbe v okrožju Svjatošinski danes zjutraj izvlekli deset trupel.

Med njimi je bilo tudi truplo dveletnega otroka, je na Telegramu objavilo notranje ministrstvo. Dodalo je, da je bilo v četrtkovih napadih ranjenih 159 ljudi, med njimi tudi 16 otrok.

Ukrajina je bila sicer ponoči znova tarča ruskih napadov. V kraju Veseljanka v zaporoški regiji na jugovzhodu države je umrl moški, potem ko je hišo zadela granata, je sporočil vodja regionalne vojaške uprave Ivan Fedorov.

V Kijevu bo danes dan žalovanja za žrtvami četrtkovih napadov, ki so bili med najbolj smrtonosnimi v ukrajinski prestolnici od začetka obsežne ruske ofenzive februarja 2022.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X napad označil za "nepredstavljiv obseg terorja in brutalnosti".