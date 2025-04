Število žrtev eksplozije v pristanišču naraslo na 25, okoli 800 je ranjenih

Časnik New York Times, ki se sklicuje na neimenovano osebo, povezano z iransko revolucionarno gardo, poroča, da je eksplodiral natrijev perklorat, ki je glavna sestavina trdega goriva za rakete.

Eksplozija, ki so jo mediji opisali kot ogromno, je odjeknila v največjem trgovskem pristanišču blizu mesta Bandar Abas v provinci Hormozgan ob južni obali Irana. Pristanišče Šahid Radžai je središče prometa s kontejnerji, so pa tam tudi naftni tankerji in infrastruktura za naftne proizvode.