Vulkanski pepel pokopal indonezijski otok, število smrtnih žrtev naraslo na 13

Zaradi izbruha vulkana na indonezijskem otoku Java je z vulkanskim pepelom in lavo prekritih najmanj 11 vasi v okrožju Lumadžang. Pod pepelom so pokopana vozila in tudi celotne hiše, zaradi česa so številni zavetje poiskali v mošejah in improviziranih zavetiščih. Gost dim, ki se dviga nad okoliškimi vasmi, pa je dan spremenil v noč.

"Žrtev je zdaj 13. Reševalci so našli več trupel," je povedal tiskovni predstavnik indonezijske agencije za naravne nesreče Abdul Muhari. Deset ljudi, ki so bili zaradi izbruha ujeti, so medtem našli žive, je dodal. Poleg 13 mrtvih je poškodovanih 57 ljudi, mnogi so utrpeli hude opekline. Muhari je dejal, da se poškodovani zdravijo v več različnih bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah.