Število žrtev koronavirusa preseglo sars: umrlo že 813 oseb

Od tega so samo v kitajski provinci Hubej, epicentru izbruha okužbe, zdravstvene oblasti potrdile 780 smrtnih žrtev. Še 31 ljudi je umrlo v drugih provincah Kitajske, ena oseba v Hongkongu in ena na Filipinih.

Zdravstvene oblasti v provinci Hubej so včeraj izdale izredni bilten, v katerem so poročali o 81 novih smrtnih žrtvah, s čimer je število umrlih v tej regiji naraslo na 780.

O novem virusu 2019-nCov so prvič poročali v glavnem mestu province Vuhanu, epicenter pa je že tedne zaprt in povsem odrezan od sveta.

Konec januarja so strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) koronavirus razglasili za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. WHO sicer medtem že ocenjuje, da se izbruh koronavirusa počasi stabilizira. Na umirjanje naj bi kazale številke iz Hubeja, vendar opozarjajo, da najhujše še ni mimo in da bi se število okužb lahko še vseeno znova povečalo.

Hongkong, kjer je potrjeno okuženih 26 oseb, je medtem uvedel obvezno dvotedensko obdobje karantene za vse, ki prihajajo s celinske Kitajske. Obiskovalcem je tako zapovedano, da se izolirajo v hotelskih sobah ali posebnih za to vzpostavljenih državnih centrih, medtem ko oblasti prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma. Kdor prekrši nova pravila, mu grozi denarna ali zaporna kazen.