Število žrtev narašča: nekateri želeli rešiti svoj dom

Erliena Louise Kelley

33-letna Briana Navarro je živela s svojo babico Erlieno v družinskem domu v Altadeni – skupaj z možem in dvema hčerkama. Za NBC je pojasnila, da je njen mož želel, da zapustijo posestvo, a se je babica odločila, da ostane na svojem domu. Policija je družini v četrtek zvečer potrdila, da je njena babica umrla, ko je hišo zajel požar.

Victor Shaw

66-letni Victor Shaw, 66, je poskušal zaščititi svoj dom, na katerega je bil izredno navezan, a so ga skupaj z njim zajeli plameni. Njegova sestra Shari Shaw je za ABC News povedala, da sta živela skupaj v hiši, in ko so ognjeni zublji začeli zajemati posest, ga je poskušala prisiliti, da odide. Opisala je, kako je umrl v poskusu", da bi zaščitil svoj dom v Altadeni, njegovo truplo pa so našli pred domom z vrtno cevjo, ki je še vedno bila v roki. "Ne morem si predstavljati, kaj je morda razmišljal, v tem trenutku. In nisem bila z njim, da bi ga rešila. To je tisto, kar najbolj boli."