Število žrtev naraslo na 169, mnogi ujeti pod ruševinami

"Prednostna naloga je reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami," je v ponedeljek poudaril kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella . Novi predsednik, ki je na položaj prisegel prejšnji teden, je ob tem v nagovoru državljanom dejal, da je vlada mobilizirala vse svoje zmogljivosti za zaščito življenj, pomoč prizadetim skupnostim in dostavo pomoči povsod, kjer je to potrebno.

V mestu Cali so reševalci izpod ruševin med drugim rešili novorojenčka in njegovo mater, ki sta bila ujeta v podrti petnadstropni zgradbi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po navedbah predsednika de la Esprielle je bilo v potresu močno poškodovanih več kot 1500 zgradb. Po podatkih združenja županov je porušenih najmanj 165 stavb. Poškodovana so tudi letališča in ceste.

Najhuje je bilo v mestu Pereira blizu žarišča potresa, kjer je po besedah tamkajšnjega župana umrlo 55 ljudi. V mestu se je porušilo 18 zgradb, še okoli 60 je poškodovanih, je še povedal župan po poročanju britanskega BBC.

Žarišče potresa je bilo v kraju San Jose del Palmar v severozahodnem departmaju Choco. Tresenje tal so čutili v prestolnici Bogota in večjem delu države, pa tudi v sosednjih državah – Ekvadorju, Panami in Venezueli. Slednjo sta uničujoča potresa prizadela junija in zahtevala več kot 6100 življenj.

Pomoč so Kolumbiji že v ponedeljek ponudili nekateri voditelji v regiji, medtem ko Evropska unija državi že pomaga, med drugim s satelitsko storitvijo programa Copernicus.

Pretresenost spričo nesreče je danes izrazil tudi papež Leon XIV. "Sveti oče moli za večni mir pokojnih in prosi Gospoda za hitro okrevanje tistih, ki jih je prizadela ta tragedija," sporočilo Vatikana navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.