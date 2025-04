Število žrtev naraslo na 184: 'Tu bomo, dokler ne bomo našli vseh'

Po navedbah reševalcev je število potrjenih smrtnih žrtev naraslo na 184, potem ko se je v torek okoli enih zjutraj med koncertom pevca Rubbyja Pereza zrušila streha kluba Jet Set. Med mrtvimi je tudi Perez.

"Ker so bile izčrpane vse razumne možnosti, da bi našli še več preživelih, operacija zdaj prehaja v drugačno, a enako občutljivo in ključno fazo: izkop posmrtnih ostankov," so še sporočili reševalci, ki so pred tem dva dni prečesavali ruševine in iskali preživele.

"Tu bomo, dokler ne bomo našli vseh, živih ali mrtvih," je poudaril direktor Centra za nujne primere (COE) Juan Manuel Mendez.