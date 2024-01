Število žrtev naraslo na 62, reševanje otežujejo novi sunki in slabo vreme

Silovit potres, ki je v ponedeljek stresel Japonsko, je najbolj prizadel polotok Noto.

Regionalne oblasti so danes sporočile, da je po zadnjih podatkih umrlo 62 ljudi, več kot 300 je ranjenih, od tega 20 huje. Pričakujejo tudi, da se bo število žrtev še povečalo, saj reševalcem delo otežujejo popotresni sunki in slabo vreme. Več kot 31.800 ljudi je trenutno nastanjenih v zatočiščih, uničenih pa je več 10 tisoč domov.

"Od nesreče je minilo več kot 40 ur. Prejeli smo veliko informacij o ljudeh, ki čakajo na pomoč," je po nujnem sestanku delovne skupine dejal japonski premier Fumio Kišida. Kot je pojasnil, so na terenu policija, gasilci in druge enote, preživele iščejo tudi s pomočjo reševalnih psov.

"Vendar vas prosimo, da se zavedate, da smo v tekmi s časom in da še naprej po svojih najboljših močeh rešujemo življenja," je dodal Kišida.

Japonska meteorološka služba (JMA) je medtem za območje izdala opozorilo pred močnim deževjem, ki lahko povzroči zemeljske plazove.

V obalnem mestu Suzu je potres po besedah tamkajšnjega župana uničil skoraj vse hiše. "Približno 90 odstotkov hiš je popolnoma ali skoraj popolnoma uničenih. Razmere so res katastrofalne," je dejal Masuhiro Izumija. V prefekturi Išikava je skoraj 34.000 gospodinjstev še vedno brez električne energije. Številna mesta ob tem nimajo niti vode. Hitri vlaki so medtem znova začeli obratovati, prav tako je stekel promet na avtocestah.

Po podatkih japonskih oblasti je regijo do srede zjutraj po lokalnem času streslo že več kot 400 potresov, najmočnejši je bil z magnitudo 7,6. Kljub naraščajočemu številu žrtev kaže, da so ažurna opozorila javnosti, posredovana prek oddaj in telefonov, in hiter odziv pristojnih omejila nastalo škodo.

Profesor z univerze v Tokiu Tošitaka Katada je za The Guardian dejal, da so bili prebivalci pripravljeni, saj so območje zadnja leta prizadeli že številni potresi. Imeli so načrte za evakuacijo in zaloge za nujne primere. "Verjetno ni ljudi na Zemlji, ki bi bili tako pripravljeni na nesreče kot Japonci," je komentiral.