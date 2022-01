Število žrtev nesreče v brazilskem jezeru naraslo na 10

Po zrušenju dela skalnate stene v brazilskem jezeru Furnas je število smrtnih žrtev naraslo na 10. Po prvih ugotovitvah gre za brazilske državljane, stare od 14 do 68 let. Gasilci so prepričani, da je bil odlom skale najverjetneje posledica močnega deževja, ki je razrahljalo tla.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Reševalci so v nedeljo našli še trupli dveh pogrešanih oseb, skupno število žrtev pa je naraslo na 10, je sporočila tamkajšnja policija. Več kot 30 oseb je utrpelo poškodbe, od tega jih devet zdravijo v bolnišnici. Po navedbah reševalcev se je vseh 10 žrtev nahajalo na čolnu, ki je bil v času nesreče najbližje pečini. Identifikacija žrtev je sicer še v teku, po poročanju tujih medijev pa gre za brazilske državljane, stare od 14 do 68 let. Nesreča se je zgodila v soboto okoli 11. ure po lokalnem času na jezeru Furnas v zvezni državi Minas Gerais. Po družbenih omrežjih so nato zaokrožili posnetki trenutka, ko se je odlomil del skalnate stene in padel na motorne čolne, pri tem pa sprožil ogromen val. Na enem od njih je moč slišati krike ljudi v čolnih, ki opozarjajo, da "pada veliko kamenja" in kričijo na potnike v drugih čolnih, naj se umaknejo stran od pečine. Po navedbah gasilcev je skala zadela tri čolne, najmanj eden od čolnov je potonil. Jezero Furnas, znano tudi kot Minasovo morje, predstavlja popularno turistično točko, ki je od Sao Paula oddaljena okoli 420 kilometrov. Skrušeni svojci so medtem v nedeljo čakali na najnovejše informacije v okoli 44 kilometrov oddaljenem mestu Passos. Ramilton Rodrigues je novinarjem povedal, da se je njegov prijatelj udeležil rojstnodnevnega izleta. Ravno včeraj bi dopolnil 25 let. Alessandra Barbosa pa je medtem čakala na novice o svojih pogrešanih stricih. "Klicala sem lokalne bolnišnice, a do zdaj nisem dobila nobenih informacij. V stiski smo, zelo smo zaskrbljeni. Družina nam pomeni vse," je dejala. V državi Minas Gerais na jugovzhodu Brazilije je sicer zadnje dni močno deževalo. Po besedah gasilcev je bil odlom skale najverjetneje posledica deževja, ki je razrahljalo tla. Geograf Eduardo Bulhoes z univerze Fluminense je za AFP povedal, da je verjetnost za tovrstno nesrečo večja med decembrom in januarjem, ki veljata za deževna meseca. V tem času bi morali organizatorji izletov zato poskrbeti za večjo varnost turistov.