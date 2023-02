Število žrtev po potresih v Turčiji in Siriji preseglo 50.000

Po zadnjih podatkih iz obeh držav je število žrtev potresov in številnih popotresnih sunkov, ki so v začetku meseca stresli jug Turčije in severozahod Sirije, preseglo 50.000.

icon-expand Kanjon, ki je nastal po potresu v Turčiji FOTO: AP Po poročanju turške državne tiskovne agencije Anadolu, ki se sklicuje na podatke turškega urada za obvladovanje naravnih nesreč (Afad), je potres samo v Turčiji zahteval 44.218 življenj. V sosednji Siriji je po uradnih podatkih umrlo 5.900 ljudi. Po poročanju turške državne televizije TRT, ki se prav tako sklicuje na Afad, je bilo od prvega potresa z magnitudo 7,8, ki je udaril 6. februarja, do danes zabeleženih več kot 9000 popotresnih sunkov. Samo v Turčiji so s prizadetih območij evakuirali skoraj 530.000 ljudi. Več deset tisoč ljudi je bilo v potresu ranjenih, več tisoč jih še pogrešajo, na milijone pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.