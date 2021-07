Število žrtev po strmoglavljenju vojaškega letala C-130 na Filipinih naraslo

V nesreči, ki se je zgodila v mestu Patikul na otoku Jolo tisoč kilometrov južno od Manile, je umrlo 47 vojakov, ki so bili na letalu, in trije civilisti na tleh, so sporočili s filipinskega ministrstva za obrambo. Na letalu, ki je strmoglavilo ob 11.30 po lokalnem času, je bilo 96 vojakov in članov posadke "Nekaj minut po nesreči so vojaki in reševalci prihiteli na kraj strmoglavljenja. Po besedah očividcev je bilo videti več vojakov, ki so skakali iz letala, preden je to zgrmelo na tla," so sporočile oblasti province Sulu. Prav med temi je bilo največ preživelih, saj so se izognili eksploziji ob trku, še poročajo. 49 jih je na zdravljenju v bolnišnici.