Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Število žrtev požara v domu za ostarele v Tuzli naraslo na 15

Tuzla, 14. 11. 2025 11.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Število žrtev požara v domu za ostarele v Tuzli na severovzhodu Bosne in Hercegovine se je povzpelo na 15, potem ko sta zaradi poškodb v četrtek umrli še dve osebi. Požar je glede na ugotovitve izvedencev nastal zaradi kratkega stika na kablu radijskega sprejemnika v sobi enega od varovancev doma, danes poročajo mediji v BiH.

Požar v domu za ostarele v Tuzli
Požar v domu za ostarele v Tuzli FOTO: Profimedia

Požar je izbruhnil 4. novembra zvečer v sedmem nadstropju doma za ostarele v Tuzli. V noči požara je umrlo 11 ljudi, ostale od skupno 15 žrtev pa so umrle kasneje v bolnišnici, in sicer za posledicami poškodb zaradi vdihavanja dima.

V požaru je bilo poškodovanih okoli 30 ljudi, med njimi varovanci doma, gasilci, policisti, zdravstveni delavci in zaposleni v domu.

V četrtek sta v kliničnem centru v Tuzli umrli še dve osebi. Hospitaliziranih ostaja pet ljudi, so danes po poročanju lokalnih medijev sporočili iz bolnišnice.

Požar je glede na ugotovitve izvedencev nastal zaradi kratkega stika na kablu radijskega sprejemnika v sobi enega od stanovalcev doma, so danes sporočili iz tožilstva tuzelskega kantona. Kot so še pojasnili, je bil kabel mehansko in toplotno obremenjen, ker je bil stisnjen med vzmetnico, steno in kovinski del postelje.

Tožilstvo je oblikovalo tudi preiskovalno skupino, ki bo preverila vse okoliščine nastanka požara, odgovornost in morebitne napake pri delu ter vse okoliščine v zvezi s protipožarnimi ukrepi v objektu. Direktor doma Mirsad Bakalović je iz moralnih razlogov odstopil že dan po tragediji.

tuzla dom za ostarele požar
Naslednji članek

V najožji ekipi novega newyorškega župana 25-letna Hrvatica

Naslednji članek

Furs zarubil devet avtomobilov, prejeli več klicev dolžnikov

SORODNI ČLANKI

V požaru umrlo 12 ljudi, direktor doma za ostarele že odstopil

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330