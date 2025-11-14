Število žrtev požara v domu za ostarele v Tuzli naraslo na 15

Požar je izbruhnil 4. novembra zvečer v sedmem nadstropju doma za ostarele v Tuzli. V noči požara je umrlo 11 ljudi, ostale od skupno 15 žrtev pa so umrle kasneje v bolnišnici, in sicer za posledicami poškodb zaradi vdihavanja dima.

V požaru je bilo poškodovanih okoli 30 ljudi, med njimi varovanci doma, gasilci, policisti, zdravstveni delavci in zaposleni v domu.

V četrtek sta v kliničnem centru v Tuzli umrli še dve osebi. Hospitaliziranih ostaja pet ljudi, so danes po poročanju lokalnih medijev sporočili iz bolnišnice.

Požar je glede na ugotovitve izvedencev nastal zaradi kratkega stika na kablu radijskega sprejemnika v sobi enega od stanovalcev doma, so danes sporočili iz tožilstva tuzelskega kantona. Kot so še pojasnili, je bil kabel mehansko in toplotno obremenjen, ker je bil stisnjen med vzmetnico, steno in kovinski del postelje.

Tožilstvo je oblikovalo tudi preiskovalno skupino, ki bo preverila vse okoliščine nastanka požara, odgovornost in morebitne napake pri delu ter vse okoliščine v zvezi s protipožarnimi ukrepi v objektu. Direktor doma Mirsad Bakalović je iz moralnih razlogov odstopil že dan po tragediji.