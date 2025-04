Število žrtev požara v Los Angelesu naraslo na 30

Iz urada sodnega izvedenca drugega največjega ameriškega mesta so sporočili, da je njihova ekipa v Altadeni v sredo potrdila, da so tam našli človeške posmrtne ostanke. S tem je po njihovih navedbah število mrtvih v požaru naraslo na 30. Osemnajst ljudi je umrlo v požaru v soseski Eaton, 12 pa v bogati soseski Pacific Palisades.

Požar Palisades na zahodnem robu Los Angelesa in požar Eaton blizu Pasadene in Altadene sta bila najbolj uničujoča v zgodovini tega mesta na jugu Kalifornije. Požgala sta 150 kvadratnih kilometrov veliko območje in uničila več kot 16.000 domov. Škodo ocenjujejo na več kot 200 milijard dolarjev.

Oba sta izbruhnila 7. januarja, njun vzrok pa še preiskujejo.

Januarja objavljena analiza je pokazala, da so glede na silovitost požarov nanju vplivale tudi podnebne spremembe, ki so med drugim prinesle manjšo količino padavin in izsušitev rastja ter tako povzročile nevarno prekrivanje sušnih razmer in močnih vetrov.

Skoraj tri mesece po požaru kalifornijske oblasti še vedno odstranjujejo ostanke in ruševine več tisoč uničenih stavb v regiji.