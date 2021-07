Število žrtev v Miamiju se je pred prihodom orkana Elsa povzpelo na 28

V ponedeljek zjutraj so strokovnjaki za eksplozivna sredstva nadzorovano porušili preostali del 12-nadstropne stanovanjske stavbe. To so morali storiti, ker je bil ostanek stavbe preveč nestabilen, da bi v okolici lahko varno nadaljevali z iskanjem in reševanjem.

Po nadzorovani zrušitvi so lahko hitro spet začeli z delom, ki poteka hitreje in pri katerem sodeluje več reševalcev kot doslej. Dobili so tudi dostop do prostorov, do katerih doslej niso mogli. Ni sicer veliko upanja, da bi 12 dni po zrušitvi stavbe pod ruševinami še koga našli živega, vendar pa uradno še vedno gre za akcijo iskanja in reševanja.