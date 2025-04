Število žrtev v Sumiju naraslo, Trump napad označil za hudo napako

V nedeljo ob 10.20 sta dve ruski balistični raketi zadeli središče mesta Sumi na severovzhodu Ukrajine. Projektila z več kot 500-kilogramsko bojno glavo sta zadela poslopje državne univerze, v bližini katere se je v tistem trenutku nahajalo tudi več civilistov. "Šlo je za zlobno in namerno dejanje ter resen vojni zločin," je dejal bodoči nemški kancler Friedrich Merz.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je Rusijo obtožil očitnega zanemarjanja človeških življenj, mednarodnega prava in diplomatskih prizadevanj predsednika Trumpa. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napad opisala kot barbarski in dodala: "Rusija je bila in ostaja agresor, ki očitno krši mednarodno pravo." Britanski premier Keir Starmer pa je dejal, da je zgrožen nad grozljivimi napadi Rusije na civiliste v Sumiju. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa pa je povedal, da so globoko vznemirjeni in šokirani ob raketnem napadu.

Medtem pa je ameriški predsednik Donald Trump napad opisal kot grozljivega. Ameriški predsednik je dejal, da so mu sporočili, da je Rusija naredila napako. Dodatnih pojasnil ameriški predsednik, ki že od časa predvolilne kampanje ponavlja, da si prizadeva za sklenitev premirja v Ukrajini, ni podal. Njegov odposlanec za Ukrajino Keith Kellogg je sporočil, da je napad prestopil vsako mejo spodobnosti.