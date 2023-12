Indonezijski vulkan: število žrtev naraslo na 22

Število žrtev izbruha vulkana v Indoneziji se je povzpelo na 22, reševalci so namreč našli še devet trupel. Ena oseba je medtem še vedno pogrešana, iskanje pa bodo nadaljevali v sredo. Ena od pohodnic je mami poslala video sporočilo, v katerem je videti, kako jo je zasul pepel, na obrazu pa ima opekline. Zdaj je na zdravljenju v bolnišnici.

Po prekinitvi iz varnostnih razlogov so v torek na gori Marapi nadaljevali z iskanjem 10 pogrešanih pohodnikov. Po besedah uradnikov so do popoldneva našli devet trupel, ena oseba pa je še pogrešana, poroča BBC. Še dvanajst poškodovanih pohodnikov je na zdravljenju v bolnišnici.

Ker Marapi še vedno pogosto bruha dim, so prizadevanja za reševanje pohodnikov močno otežena. Ahmad Rifandi, vodja opazovalne postaje Marapi, je za tiskovno agencijo AFP povedal, da so zgolj v torek zabeležili pet izbruhov. "Marapi je še vedno zelo aktiven. Ne moremo videti vrha vulkana, ker ga prekriva oblak dima," je dejal. Reševalci so medtem za indonezijski BBC News povedali, da za iskanje pogrešanjih skušajo izkoristiti vsako obdobje mirovanja vulkana. Iskanje zadnjega pogrešanega pohodnika bodo nadaljevali v sredo. Vulkan je pepel začel bruhati v nedeljo, na območju je bilo 75 pohodnikov Vulkan je v nedeljo v zrak izbruhnil tri kilometre visok oblak, ki je okoliške vasi zavil v pepel. Z več posnetkov je razvidno, kako je pepel prekril ceste in avtomobile. Med izbruhom je bilo na območju 75 pohodnikov, večino so evakuirali in jih prepeljali na zdravljenje. "Nekateri so utrpeli opekline, ker je bilo zelo vroče, zato so jih odpeljali v bolnišnico," je povedal vodja agencije za blažitev nesreč Sumatri Rudy Rinaldi.

Opečena 19-letnica mami poslala video sporočilo Ena od pohodnic, Zhafirah Zahrim Febrina, je z območja vulkana svoji mami poslala video sporočilo, v katerem je prosila za pomoč. Kot je videti na posnetku, je bila 19-letnica v šoku, njen obraz je bil opečen, lasje pa posuti s sivim pepelom. Na pohod na Marapi se je odpravila s še 18 prijatelji iz šole, trenutno pa je na zdravljenju v bolnišnici.

