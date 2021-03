Število žrtev železniške nesreče znižali na 19

V Egiptu so danes znižali število smrtnih žrtev petkove železniške nesreče. Kot je sporočila egiptovska ministrica za zdravje Hala Zajed, je v nesreči umrlo najmanj 19 ljudi. Prvotno so iz Egipta poročali o 32 smrtnih žrtvah, 165 ljudi pa so hospitalizirali.

"Potem ko smo preverili podrobnosti smrtnih žrtev in ranjenih, je v tem trenutku 185 ljudi poškodovanih, umrlo je 19 ljudi," je na današnji novinarski konferenci sporočila ministrica. Ostalih podrobnosti pri tem ni navedla. Na jugu Egipta sta v petek trčila dva potniška vlaka, pri tem pa se je prevrnilo več vagonov. Egipt so v zadnjih letih pestile smrtonosne železniške nesreče, za katere sta v veliki meri kriva neustrezna infrastruktura ter slabo vzdrževanje vlakov in železniških prog. Ena najhujših nesreč se je zgodila leta 2002, ko je v požaru na prenatrpanem vlaku južno od Kaira umrlo 373 ljudi.