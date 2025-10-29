Svetli način
Štiri bolnišnice zavrnile nujno operacijo, zaradi natrgane aorte umrla

Dunaj, 29. 10. 2025 19.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Melita Stolnik
Avstrijo pretresa smrt 54-letne ženske z natrgano aorto, ki je umrla, potem ko so ji kar štiri bolnišnice zavrnile nujno operacijo. Škandalozno ravnanje bolnišnic, ki zdaj poskušajo z izgovori upravičiti neodzivnost, pretresa tudi politiko. Zvezna dežela Zgornja Avstrija je sprožila preiskavo, ki naj bi razjasnila tragični primer, pojasnila pa zahteva tudi avstrijska ministrica za zdravje. Na dan medtem prihaja vse več podobnih zgodb o pacientih, ki so umrli, ker so bolnišnice zavrnile njihovo zdravljenje, čeprav je bilo nujno in odločilno za njihovo življenje.

KOMENTARJI (30)

Misika1967
29. 10. 2025 20.37
+1
Tocno tako hoce jansa sprivatizirat zdravstvo,za bogate za reveza pa hiralnica.
E.Nigma
29. 10. 2025 20.37
Zakaj ni prišla k nam? Tam ni bila lahko že v 30 dneh pri specialistu
iziizi
29. 10. 2025 20.37
SPET GOSPODA SE JE IGRALA IN ZAIGRALA LJUDJE PA TRPIJO
petka5
29. 10. 2025 20.36
Pri nas pa cela opozicija in zdravniska zbornica tako Avstrijo in njihobo zdravstvo hvali
vvvilice
29. 10. 2025 20.31
-1
Biznis je biznis. Smrt je kolatelarna škoda. Žalostno.
petka5
29. 10. 2025 20.36
Ja invto je zalostno in ce se zdravstvo privatizira ljudje nastradajo
vvvilice
29. 10. 2025 20.30
+3
Pa ravno Avstrija, ki je bila model za zdravstvo.
Sixten Malmerfelt
29. 10. 2025 20.23
+3
Sistem, ki ne deluje!
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 20.37
Kmalu tudi pri nas. Še kako leto pernatega tornada ali kar je bilo prej, pa smo tam.
Sixten Malmerfelt
29. 10. 2025 20.20
-5
Zelo podobno kot pri nas umor Acota v Novem mestu!
galeon
29. 10. 2025 20.27
+1
Ti pa maš skisane možgane. Pa sploh ne gre za umor. Začni se izobraževat, da ne boš ti naslednji ki bo iskal in dobil.
Misika1967
29. 10. 2025 20.34
Ja pa umor gozdnega moza 2021
Ursooo
29. 10. 2025 20.37
Takrat je bil Plešasti vladar. O tem primeru se ne govori, saj je Grbavi klen cistercijanski Slovenec.
tali?ni tom
29. 10. 2025 20.15
-2
preveč demokracije,človekovih pravic in podobne leve fore!
Volja
29. 10. 2025 20.27
+0
V Avstriji?!?! Kar nekaj blebetaš...
JOSEPH HAYDN
29. 10. 2025 20.14
+1
Pri nas so pa vrste take, da ljudje med čakanjem umrejo. Samo o tem se ne sme pisati, ali kako
Sixten Malmerfelt
29. 10. 2025 20.22
+1
++++++, dal sem ti plus, ker umrejo na urgenci, od starosti, ker jih sorodniki peljejo v dobri veri, da bodo še živeli, a njihov čas se je iztekel!potem imamo pa tukaj še evtanazijo po osebi, ki si je to zaželela!
devlon
29. 10. 2025 20.13
-4
in kaj naj bi naredil, ce pa niso imeli prostih ekip?
Blue Dream
29. 10. 2025 20.06
+5
Torej imajo tudi drugje po evropi težave v zdravstvu in številom zaposlenih
enapi
29. 10. 2025 20.05
+4
In to brez goloba. Nemogoče.
galeon
29. 10. 2025 19.55
+3
Spet bombastičen naslov. Napišite še, kakšno državljanstvo in zavarovanje je imela ta oseba. Potem bo slika obratna in novica ne več udarna.
JanezNovak13
29. 10. 2025 19.58
-5
In odgovor je?
enapi
29. 10. 2025 20.04
+3
Če si življensko ogrožen zav. ni potrebno.
Slovenski_državljan
29. 10. 2025 20.12
+3
Povedali so da je domacinka, torej avstrijka. In zakaj je to pomembno?
Petur
29. 10. 2025 19.53
+7
hočemo privatnih ki bodo sprejemali le bogate in nerizične primere....
Killing of Hind Rajab
29. 10. 2025 19.53
+0
opevana avstrija...odrežejo ti nogo mamesto drugemu pacientu..ali zdravo namesto bolano....pustijo te umreti , češ ni placa na intenzivni...in podobno...Groza...in tako je morala umreti še ena oseba zaradi opevanega sistema...
borjac
29. 10. 2025 19.48
+9
Koliko jih je odšlo v Sloveniji na drugo stran , na tak ali podoben način , samo o tem nihče pri nas nič ne piše.
Veščec
29. 10. 2025 19.47
+5
ni dnarja ni zdravja🤣
Hugh_Mungus
29. 10. 2025 19.52
+6
V tej smeri gre žal tudi naš sistem, ampak vsak samo za lastno rit gleda in ne vidi malo v prihodnost. Če bo šlo v tej smeri, bomo kmalu kot amerika, kjer bodo imeli kakovostno zdravstveno oskrbo samo bogati, ostali pa bodo zaradi ene operacije zapufani do smrti
