Štiri bolnišnice zavrnile nujno operacijo, zaradi natrgane aorte umrla

Avstrijo pretresa smrt 54-letne ženske z natrgano aorto, ki je umrla, potem ko so ji kar štiri bolnišnice zavrnile nujno operacijo. Škandalozno ravnanje bolnišnic, ki zdaj poskušajo z izgovori upravičiti neodzivnost, pretresa tudi politiko. Zvezna dežela Zgornja Avstrija je sprožila preiskavo, ki naj bi razjasnila tragični primer, pojasnila pa zahteva tudi avstrijska ministrica za zdravje. Na dan medtem prihaja vse več podobnih zgodb o pacientih, ki so umrli, ker so bolnišnice zavrnile njihovo zdravljenje, čeprav je bilo nujno in odločilno za njihovo življenje.