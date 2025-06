Štiri dni po padcu s pečine vulkana 26-letno turistko našli mrtvo

Brazilska vlada je po poročanju The Independenta potrdila, da so brazilsko turistko Juliano Marins , ki je izginila po padcu med pohodom v bližini aktivnega vulkana v Indoneziji, našli mrtvo. 26-letnico so nazadnje videli v soboto zgodaj zjutraj, ko je zdrsnila z roba pečine ob pohodniški poti.

Kljub temu, da je padec sprva preživela – reševalci so namreč v soboto še slišali njene krike na pomoč, nad njo pa je poletel tudi dron, ki je pokazal, da je Marinsova pri zavesti –, so se reševalne ekipe zaradi megle, težkega terena in slabšanja vremena le stežka prebijale do turistke.

Posnetki z dronom so v nedeljo pokazali, da se ženska ne nahaja več na istem mestu kot dan pred tem. V ponedeljek so jo znova ugledali na posnetkih, a Marinsova je do takrat očitno padla še globlje po pobočju. Delo so morali sicer takrat prekiniti zaradi vremenskih razmer, delo pa jim je še dodatno oteževal tudi mehak pesek na območju.

Vodja lokalnih reševalcev Muhammad Hariyadi je za Reuters potrdil, da je državljanka Brazilije padla s pečine na gori Rinjani, ni pa sicer padla v krater aktivnega vulkana. V reševalno akcijo je bilo vključenih skupno 50 ljudi, je v izjavi dejal vodja iskalno-reševalne službe Mohammad Syaffi.

Po štirih dneh dela so ekipe indonezijske agencije za iskanje in reševanje našle truplo brazilske turistke, je v torek sporočila brazilska vlada. Smrt je potrdila tudi njena družina, ki se je zahvalila za vse molitve, sporočila naklonjenosti in podpor, ki so jih prejeli v preteklih dneh, poroča BBC.