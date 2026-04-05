Tujina

Štiri italijanska letališča z omejitvami letalskega goriva

Rim, 05. 04. 2026 16.56 pred 11 urami 1 min branja 28

Avtor:
N.L. STA
Milano Linate

Štiri italijanska letališča so v soboto prejela obvestilo, da lahko pride do omejitev pri oskrbi z gorivom zaradi omejene razpoložljivosti goriva pri podjetju Air BP Italia. Prizadeta so letališča v Bologni, Trevisu, Benetkah ter letališče Milano Linate, poroča portal Politico.

Air BP Italia, hčerinska družba britanskega naftnega podjetja BP, je letalskim družbam sporočila, da naj bi prednost imela reševalna in državna letala ter leti, daljši od treh ur, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA.

Za ostale lete naj bi omejitve veljale najmanj do četrtka.

Predstavnik italijanskega sindikata pilotov ANPAC je za Sky TG24 povedal, da ne pričakuje, da bo prišlo do odpovedi letov med velikonočnimi prazniki.

Opozoril pa je, da lahko v prihodnje "ta problem postane resničnost," če se ne bo razrešila blokada Hormuške ožine.

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovak13
05. 04. 2026 21.45
Kaj bo z nafto po koncu teh zapletov? Med korono je bilo nafte preveč zaradi omejitev cestnega in letalskega prometa. Ali lahko pričakujemo padec cen? Verjetno za malenkost. Vse ostalo bodo spet požrešneži spravili v žep. Le kje je vsa ta nafta, ki ne more priti skozi Hormuško ožino? Nazaj v zemljo so jo dali?
Odgovori
+2
2 0
BMReloaded
05. 04. 2026 20.57
Jim bo petrol skocil na pomoc...pa to
Odgovori
+3
3 0
tornadotex
05. 04. 2026 20.57
Rumeni pa jutri zvečer Iran vrne v kameno dobo...Očitno bo to res storil, ker kakršnega smo videli danes, ga še nismo videli..Celo Alaha je hvalil...Popustile so mu vse bremze...
Odgovori
+0
1 1
periot22
05. 04. 2026 20.32
Danes na nebu črta pri črti od vesoljcev verjetno ne!
Odgovori
+0
1 1
boslo
05. 04. 2026 20.50
Pravijo, da nas NATO šprica...
Odgovori
+0
1 1
kinimod
05. 04. 2026 20.26
Italijani so šli v ku....kuruz
Odgovori
+1
3 2
kiropraktik
05. 04. 2026 20.16
Itak je preveč letalskega prometa!
Odgovori
+5
7 2
rdeča petokraka
05. 04. 2026 20.13
Če prebereš kaj Trump piše, in kaj so odgovorili iz Irana lahko vidiš kulturo Irancev. Iz Amerike pa kletvice kar je za predsednika ene države nasprejemljivo. Primitivec!!!
Odgovori
+8
10 2
Eksiflajs96
05. 04. 2026 20.12
Sem ze enkrat napisal, v izobilju in ceneje bi zivel ce bi rus dobavljal vse skupaj nemoteno + amerikanosie bi od jeze razneslo ker nebi oni imel koristi od tega kar hocejo zasežti.. ampak ne..
Odgovori
+8
9 1
zmerni pesimist
05. 04. 2026 19.35
Saj bo trampija od jeze še kap
Odgovori
+6
7 1
Nežna dušca
05. 04. 2026 20.21
Pesimist, pozabil si napisat, čim prej toliko bolje.
Odgovori
+3
5 2
janezkranjski007
05. 04. 2026 19.23
Naj zmanjka vsaj ne bo chemtrailsov
Odgovori
+7
7 0
Slovenska pomlad
05. 04. 2026 18.39
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa in Izrael, ki so nam to uredili.
Odgovori
+8
11 3
a res1
05. 04. 2026 18.13
Če zmanjašo promet v zraku za 95% bodo tudi vremenski pojavi milejši. Za to pa rabmo vsaj 30 let, da pridemo vsaj pobližno normalnim časom.
Odgovori
+10
12 2
peT99
05. 04. 2026 18.07
Naj se EU zresni in začne kupovati nafto od Rusije - trenutno s svojo "pokončno in moralno" držo škodujemo samo sebi, ob tem pa prav nikogar ne sankcioniramo... idiotizem EU brez primere. Sori... če nekaj rabim in tega ni moč kupiti tam kjer sicer kupujem, bom kupil tudi pri prodajalcu pri katerem iz takšnih in drugačnih razlogov sicer ne bi... ker gre za to ali preživim ali ne.
Odgovori
+20
21 1
natmat
05. 04. 2026 17.44
Zakaj ne pokliče strankarskega prijatelja Južno od Petrola da jim nabavi malo goriva...
Odgovori
-3
4 7
Pfolca
05. 04. 2026 17.40
Vsi vemo kje se lahko kupijo razni derivati, sam..
Odgovori
+13
15 2
Prelepa Soča
05. 04. 2026 17.58
Pfolca, blagor enim, ki pravite "vsi vemo"... in to pravite ravno taki, ki nič ne veste. Razloži mi prosim, zakaj.... komplex manjvrednosti?
Odgovori
-7
4 11
alicante1234
05. 04. 2026 17.37
Melonijeva vsa panična na obisku po Bližjem vzhodu išče zadnje kapljice energentov.
Odgovori
+11
14 3
Darko32
05. 04. 2026 17.57
Melonijevi lahko damo samo priklon, da se je KAVBOJCU postavila po konci in mu rekla delčko oladi. Kavbojc pa sedaj po svojem portalu grozi.
Odgovori
+14
15 1
proofreader
05. 04. 2026 17.35
Pri njih itak Frecciarossa nadomesti mnoge polete znotraj države. Pri nas pa imamo Alenko z lepljivimi prsti.
Odgovori
-3
6 9
Vakalunga
05. 04. 2026 17.26
A Petrol že vozi gorivo tja, prašam za soseda..?? Ker za MAKARONAJE jih zelo skrb..pa če doma litra ni..
Odgovori
+7
12 5
proofreader
05. 04. 2026 17.32
Petrol ima dovolj goriva. Namesto da vrtiš jezik se lahko prijaviš za voznika cisterne.
Odgovori
-4
9 13
Slavko BabIč
05. 04. 2026 17.24
Če ne boste začeli kupovati uralsk nafte od Rusije, boste imeli kmalu vse zaštopirano v EU!
Odgovori
+5
12 7
LevoDesniPles
05. 04. 2026 17.17
lol edino važno je da je europilandija postala demokratična cenzurna gniloba v kateri se sme komentirati le bršljan XD
Odgovori
+11
13 2
