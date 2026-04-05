Štiri italijanska letališča z omejitvami letalskega goriva

Air BP Italia, hčerinska družba britanskega naftnega podjetja BP, je letalskim družbam sporočila, da naj bi prednost imela reševalna in državna letala ter leti, daljši od treh ur, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA.

Za ostale lete naj bi omejitve veljale najmanj do četrtka.

Predstavnik italijanskega sindikata pilotov ANPAC je za Sky TG24 povedal, da ne pričakuje, da bo prišlo do odpovedi letov med velikonočnimi prazniki.

Opozoril pa je, da lahko v prihodnje "ta problem postane resničnost," če se ne bo razrešila blokada Hormuške ožine.