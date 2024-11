Štiri leta stara deklica umrla zaradi sirupa proti kašlju, sodišče pritrdilo materi

Tragedija se je zgodila 22. januarja 2015, ko je mati bolnih štiriletnih dvojčic v skladu z zdravniškim receptom uporabila sirup Codipertussin, ki vsebuje kodein. Sirup je bil predpisan za zdravljenje hudega kašlja, zdravilo pa je bilo takrat odobreno za uporabo pri otrocih, starih tri leta ali več.

Tiste noči je deklica Cara (ime spremenjeno) zaspala v materinem naročju, a se zjutraj ni več zbudila. Obdukcija je potrdila, da je smrt povzročilo zaužitje sirupa.

Avgusta 2016 je nato mati vložila tožbo proti farmacevtski družbi in proizvajalcu zdravila. Zahtevala je odškodnino za povzročeno bolečino in trpljenje, skupni znesek zahtevka je znašal približno 100.000 evrov.

Prvostopenjsko sodišče je pritrdilo materinim zahtevam in ji dosodilo odškodnino ter povračilo dodatnih stroškov, poroča krone.at.

Eden ključnih argumentov v tožbi je bil, da navodila za uporabo zdravila niso dovolj jasno opozarjala na nevarnosti uporabe kodeina pri otrocih. Te so bile že znane, vendar jih je farmacevtsko podjetje v navodilih za uporabo podcenilo. Zdravilo je bilo sicer od takrat umaknjeno, pravi odvetnik družine Franz Kienesberger.

Farmacevtska družba je po prvi sodbi uporabila vsa pravna sredstva za izpodbijanje te odločitve. Njihov argument je bil, da je bilo zdravilo takrat odobreno in da je bila vsebina navodil za uporabo del te odobritve.

A tudi vrhovno sodišče je zdaj pritrdilo odločitvi nižjih sodišč, kar pomeni, da mora farmacevtska družba izplačati odškodnino. Odvetnik Kienesberger je po odločitvi dejal: "Olajšan sem zaradi odločitve vrhovnega sodišča, čeprav denar nikoli ne more nadomestiti bolečine matere. Ko pogleda svojo hčerko, vedno pomisli na njeno sestro dvojčico" - ki je zaradi sirupa proti kašlju živela le štiri leta.

Zaradi nevarnosti resnih neželenih učinkov, zlasti bolezni dihal, je uporaba zdravil, ki vsebujejo kodein, proti kašlju in prehladu kontraindicirana pri otrocih, mlajših od 12 let, pojasnjujejo avstrijski pristojni, ki so ob omejitvi zdravila zapisali: "Kodein doseže znane farmakološke učinke predvsem s presnovno pretvorbo kodeina v morfin, ki se pojavi v telesu. Vendar pa nekateri bolniki pretvarjajo kodein v morfin veliko hitreje kot običajno (tako imenovani ultrahitri metabolizatorji), kar lahko povzroči visoke ravni morfija v krvi. Visoke ravni morfija lahko povzročijo resne neželene učinke, zlasti smrtno nevarno dihalno stisko."