Tujina

Štiri obtožnice zaradi rušenja generalštaba, Vučić napoveduje pomilostitve

Beograd, 15. 12. 2025 15.26 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
V bombardiranju uničenu poslopje generalštaba v Beogradu

Srbsko državno tožilstvo je vložilo obtožnico proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviću in še trem osebam zaradi domnevnih nezakonitosti pri odvzemu statusa kulturnega spomenika kompleksu nekdanjega generalštaba v Beogradu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že pred tem napovedal, da bo pomilostil vse, ki bodo obtoženi zaradi generalštaba.

Tožilstvo za organizirani kriminal je danes sporočilo, da je vložilo obtožnico proti Nikoli Selakoviću, sekretarki na ministrstvu za kulturo Slavici Jelača, direktorju zavoda za varstvo kulturnih spomenikov Goranu Vasiću in direktorju zavoda za varstvo kulturnih spomenikov v Beogradu Aleksandru Ivanoviću, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Sumijo jih zlorabe uradnega položaja in ponarejanja listin, nadaljnja preiskava pa bo po navedbah tožilstva pokazala, ali so kazniva dejanja storile tudi druge osebe.

Predsednik Aleksandar Vučić je minuli četrtek sicer dejal, da bo "v primeru, če bo vložena obtožnica v zvezi s projektom generalštaba, pomilostil vse, ki so domnevno sodelovali pri malverzacijah". Predsedniku mora pomilostitev obtoženih predlagati pravosodni minister, v tem primeru Nenad Vujić, ki pa minuli teden po poročanju srbskih medijev ni želel komentirati Vučićeve napovedi.

Zgradbi nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo v Beogradu, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, sta imeli status kulturnega spomenika. Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je z družbo Affinity Global Development, ki jo vodi zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner, podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije.

Projekt je letos zastal po uvedbi preiskave tožilstva zaradi suma, da so na pristojnem uradu ponaredili predlog sklepa o odvzemu statusa kulturnega spomenika. Srbske oblasti so kljub pozivom stroke in nasprotovanju javnosti zaobšle zastoj s t. i. lex specialis za kompleks zgradb, ki ga je srbska skupščina sprejela v novembru.

Kushnerjevo podjetje namerava na lokaciji sicer zgraditi luksuzen hotel s poslovnimi prostori in več kot 1500 stanovanjskimi enotami. Zavezalo se je tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja leta 1999.

