Štiri osebe aretirane zaradi suma korupcije v Evropskem parlamentu

Belgijski časnik Le Soir je poročal, da naj bi katarski uradniki "branili" svetovno nogometno prvenstvo v Katarju, ki je deležno številnih kritik, kot tudi domnevni napredek svoje države na področju človekovih pravic in delovnih pogojev migrantov, potem ko so mednarodne organizacije izrazile zaskrbljenost zaradi smrti tujih delavcev pri gradnji stadionov za svetovno prvenstvo.

Tožilstvo je medtem sporočilo samo, da preiskovalci že več mesecev "sumijo, da zalivska država vpliva na gospodarske in politične odločitve Evropskega parlamenta, in sicer z nakazili velikih vsot denarja ali znatnimi darili tretjim osebam s pomembnim ali strateškim položajem v Evropskem parlamentu". Dodali so, da je bila preiskava osredotočena na asistente evropskih poslancev in na domnevno kriminalno združbo ter domnevno korupcijo in pranje denarja.

Belgijska časnika Le Soir in Knack sta poročala, da so preiskavo sprožili julija in da so aretirali nekdanjega evropskega poslanca, 67-letnega člana leve stranke Člen ena Antonia Panzerija. Tudi ostali, ki so jih aretirali, naj bi bili Italijani, in sicer generalni sekretar Mednarodne konfederacije sindikatov Luca Visentini ter direktor nevladne organizacije in asistent v Evropskem parlamentu.

Časnika navajata, da sta Panzeri in Visentini v bruseljskih krogih zelo znana. Panzeri je bil evropski poslanec tri mandate in član politične skupine socialistov in demokratov, pa tudi predsednik pododbora za človekove pravice. Visentini je že vrsto let vodilna osebnost evropskih sindikatov, novembra pa je postal vodja Mednarodne konfederacije sindikatov, ki zastopa več kot 200 milijonov delavcev.

Policija je sicer med šestnajstimi preiskavami v različnih delih belgijske prestolnice zasegla 600.000 evrov gotovine ter računalniško opremo in mobilne telefone. Zasežene predmete bodo pregledali.