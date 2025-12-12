Štiri resolucije proti pobudi My Voice My Choice

Pod resolucijo poslancev iz desnosredinske EPP in desnih Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) so med drugim podpisani Branko Grims, Zala Tomašič, Romana Tomc, Milan Zver (vsi EPP/SDS) ter Matej Tonin (EPP/NSi).
V njej poudarjajo, da se pobuda dotika področij, za katere so odgovorne izključno države članice. V njihovi pristojnosti so tako splav kot spolno in reproduktivno zdravje, dodajajo. Ker področje urejajo države članice same, ni potrebe za zakonodajni predlog na ravni EU, še piše v njihovi resoluciji.
Skupina EPP, ki šteje 188 evroposlancev, je sicer glede podpore pobudi My Voice My Choice razdeljena. Jo pa podpirajo v političnih skupinah socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice.
Protiresolucije so vložili še v skrajno desnih političnih skupinah Domoljubi za Evropo (PfE), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter Evropa suverenih narodov (ESN).
FEMM pobudo za varen in dostopen splav V EU podprl
Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) je pobudo za varen in dostopen splav za vse ženske v EU podprl 8. decembra. Resolucija Evropsko komisijo poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi omogočil zagotavljanje varnih umetnih prekinitev nosečnosti vsem ženskam, ki v svojih državah glede na nacionalno zakonodajo nimajo dostopa do varnega in zakonitega splava.
Za predlog resolucije Evropskega parlamenta so tedaj glasovali poslanci S&D, Renew, Zelenih in Levice, pa tudi osem od desetih evroposlancev EPP. Proti sta glasovala slovenski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi), ki je na glasovanju nadomeščal eno od poslanskih kolegic, in Miriam Lexmann iz Slovaške.
Koordinatorica pobude Nika Kovač iz Inštituta 8. marec po glasovanju v parlamentarnem odboru rezultata glasovanja na plenarnem zasedanju v Strasbourgu ni želela napovedovati, je pa menila, da so pred pobudniki težki dnevi.
Evropska komisija je sicer pobudo za varen in dostopen splav za vse ženske v EU, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, v obravnavo sprejela 1. septembra. Zdaj ima do začetka marca 2026 čas, da odgovori nanjo. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.
