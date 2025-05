Štiri ruske zahteve in štirikratni ukrajinski 'ni'

Uvod v pogovore, ki naj bi se začeli v četrtek, je bil poln zmede. Ruska delegacija je prispela v Istanbul, ukrajinska v Ankaro, Volodimir Zelenski je čakal Vladimirja Putina, Donald Trump pa je na koncu sporočil, da ga ne bo. Na koncu so diplomati prespali uvodno zmedo in snidenje se je vendarle zgodilo v petek. Pogovori so potekali približno dve uri. Po poročanju Reutersa, naj bi ukrajinska stran govorila v ukrajinščini, nekateri drugi viri pa navajajo, da so pogovori, podobno kot pred tremi leti, potekali v ruščini.

Tako vodja ukrajinske delegacije Serhij Kislicja in vodja ruske Vladimir Medinski sta bila ob koncu nekako zadovoljna z izplenom pogovorov. Predvsem zato, ker sta se strani dogovorili o izmenjavi vojnih ujetnikov 1000 za 1000. Isti dan sta vojski tudi izmenjali trupla mrtvih vojakov – Ukrajina je prejela posmrtne ostanke 909 vojakov, Rusija 34.

Dogovora o ključni stvari – prekinitvi ognja oz. miru pa po pričakovanjih ni bilo, saj strani vztrajata pri svojem. Ukrajina si prizadeva za takojšnjo prekinitev ognja in nato pogajanja o končnem dogovoru, Rusija pa meni, da si Kijev s tem želi le kupiti čas za ponovno oskrbo z orožjem in okrepitev vse bolj utrujenih enot na fronti. Zato Moskva zahteva dokončni dogovor, "ki bo odpravil temeljne vzroke konflikta", in šele nato naj bi po njihovem nastopila prekinitev ognja.