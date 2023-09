Štiri sestre iz BiH 'zgradile' hobitsko vasico

V vasi Noga v BiH na svoj račun pridejo ljubitelji Gospodarja prstanov. Tam lahko namreč prespite in nekaj časa živite v pravem 'Hobbitonu' oziroma Hobitovem. Štiri nasmejane sestre so zgradile nekoliko drugačno turistično naselje, navdih za pravljično vasico pa so dobile – kje drugje kot v znameniti uspešnici Gospodar prstanov.

Male barvite hišice zanimivih oblik, narava in prijazne gostiteljice. Tako tuji mediji opisujejo turistični kompleks v vasi Noga v Bosni in Hercegovini. Štiri sestre so tam zgradile pravo pravljico, ki privlači turiste iz vsega sveta, piše Index.hr.

icon-expand Hobbiton v BiH FOTO: Bobo Pixsell

Marija, Milijana, Vedrana in Valentina Miličevič so ustvarile replike hišic iz domišljijskega hobitskega sveta. Idejna vodja za takšno vasico je bila Marija, ki je dolgo sanjala o tem, da bi ustvarila edinstveno turistično naselje. Njene sanje so začutile tudi sestre, ki so ji z veseljem pomagale pri uresničitvi pravljične ideje.

Naselje sestavlja pet podzemnih hišic. Za zdaj sta dokončani dve hišici, tri pa bodo še kmalu. Vsaka izmed sester je opremila eno izmed njih, ji dala ime in jo povezala z lokalno tradicijo. Eno izmed hišic pa so prepustile svojim staršem.

Kmalu bodo gostom na voljo prav vse hišice, ki čakajo, da obiskovalce popeljejo v čarobni svet hobitov. Kot opisujejo za Index.hr, lahko v vsaki hišici bivajo štiri osebe.

