Štiri smrtne žrtve zrušenja stavbe v Madridu

Stavba je bila med zrušenjem v torek okoli 13. ure sredi gradbenih del in prenovitve v hotel, v njej pa je delalo približno 40 ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE.
Potem ko so sprva pogrešali štiri osebe, so reševalci prvi trupli našli tik pred polnočjo, drugi dve pa danes okoli 2. ure zjutraj.
- FOTO: AP
Po navedbah oblasti so v nesreči umrli trije delavci in ena od vodij projekta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poškodovani so bili še trije delavci, dva lažje, enega pa so zaradi zlomljene noge prepeljali v bolnišnico.
Vzrok zrušenja trenutno še ni znan. Po navedbah župana Madrida Joseja Luisa Martineza-Almeide je za preiskavo, zakaj se je zrušila plošča v šestem nadstropju, odgovorna policija.
Na kraju nesreče so gasilci in reševalci ruševine odstranjevali pozno v noč.
