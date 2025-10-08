Štiri smrtne žrtve zrušenja stavbe v Madridu

Stavba je bila med zrušenjem v torek okoli 13. ure sredi gradbenih del in prenovitve v hotel, v njej pa je delalo približno 40 ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Potem ko so sprva pogrešali štiri osebe, so reševalci prvi trupli našli tik pred polnočjo, drugi dve pa danes okoli 2. ure zjutraj.