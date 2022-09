Štiridnevni delovnik bi lahko ublažil stiske ljudi zaradi višjih življenjskih stroškov

Tovrstna politika bi pomagala tudi tistim delavcem, ki so jih prizadeli povečani življenjski stroški. Velika Britanija je sredi obdobja visoke inflacije, zlasti so se zvišale cene energije.

Aktivisti in ekonomisti, ki podpirajo štiridnevni delovnik, so se osredotočili na koristi za delavce. Ti bi imeli na voljo več prostega časa, hkrati pa bi se lahko potencialno izboljšala njihova produktivnost na delu. To bi podjetjem omogočilo, da bi opravili enako količino dela, vendar v krajšem času.

Starš z otrokom, mlajšim od dveh let, bi v povprečju čez leto prihranil 1440 funtov (1641 evrov) za varstvo otrok in 340 funtov (387 evrov) za prevoz na delo, če mu en dan v tednu ne bi bilo treba iti v službo, je izračunal britanski inštitut Autonomy.

Izračun stroškov prevoza temelji na povprečnem letnem strošku v višini okoli 1700 funtov (1937 evrov), pridobljenem iz raziskave iz leta 2019, v kateri je sodelovalo 2000 oseb s polnim oz. krajšim delovnim časom in samozaposleni. Po podatkih sindikatov so povprečni letni stroški otroškega varstva v letu 2021 znašali 7200 funtov (8205 evrov) za družino z enim otrokom, čeprav starši v nekaterih delih države porabijo še bistveno več.

Pred tremi meseci se je sicer v Veliki Britaniji začel pilotni projekt, v katerem se je 70 britanskih podjetij s skupno 3300 zaposlenimi odločilo za poskusni štiridnevni delovnik, ki bo trajal vse do novembra. Direktor kampanje 4 Day Week Joe Ryle je za Guardian dejal, da je bil odziv do zdaj izjemno pozitiven. "Nekatera podjetja so zagotovo imela težave. Vendar se zdi, da bo velika večina obdržala to politiko."