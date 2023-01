Štirikratnega morilca iz Idaha izdala avtomobil in telefon, pustil je tudi sledi DNK

Šest tednov po tem, ko so bili štirje študenti Univerze v Idahu v skrivnostnih okoliščinah umorjeni v kraju Moscow v Idahu, je policija prijela osumljenca. Sodni dokumenti, ki so pred kratkim prišli v javnost, razkrivajo, katere sledi so jih pripeljale do 28-letnega Bryana Kohbergerja, doktorskega študenta kriminologije in kazenskega prava. Izdal ga je avtomobil, signal njegovega telefona in sledi DNK na tulcu za nož, ki ga je pustil za seboj.

Kot smo že poročali, so 20-letni Ethan Chapin, 21-letna Madison Mogen, 20-letna Xana Kernodle in 21-letna Kaylee Goncalves umrli zaradi vbodnih ran, ki jim jih je zadal neznanec v hiši blizu študentskega naselja. Dekleta so živela skupaj v hiši, Chapin pa je bil v času umora na obisku pri Xani, ki je bila njegovo dekle.

Kronologija dogodkov, ki jo razkrivajo objavljeni dokumenti, kaže, da sta najboljši prijateljici Madison in Kaylee v noči na soboto, 12. novembra, odšli v bar Corner Club, Ethan in Xana pa v hišo Sigme Chi. Še dve sostanovalki, ki sta napad preživeli, sta tisto noč prav tako odšli ven. Varnostne kamere so Kaylee in Madison posnele ob tovornjaku s hrano ob približno 1.40, domov pa ju je ob 1.45 pripeljal znanec. Ne moški iz tovornjaka in ne oseba, ki ju je pripeljala domov, nista veljali za osumljenca, poroča ABC News.

icon-expand Bryan Kohberger je osumljen štirih umorov prve stopnje in vloma. FOTO: AP

Zamaskiran moški v črnih oblačilih Preiskava je pokazala, da so se umori zgodili med 4.00 in 4.25. Ena od preživelih sostanovalk je povedala, da se je zbudila okoli 4. ure zjutraj zaradi nečesa, kar je zvenelo, kot da bi se Kaylee igrala z njenim psom. Kmalu zatem je slišala, da je nekdo, za katerega je mislila, da je Kaylee, rekel nekaj podobnega kot: "Nekdo je tukaj!" To bi v resnici lahko bila Xana, saj policijski podatki kažejo, da je bila ob približno 4.12 na TikToku. Sostanovalka je pokukala iz svoje spalnice, a ni videla ničesar. "Naslednjič sem odprla vrata, ko sem slišala jok iz Xanine sobe. Slišala sem moški glas, ki je prigovarjal, da je vse v redu in da ji bo pomagal." Kmalu zatem je šel mimo nje zamaskiran moški v črnih oblačilih in stopil proti drsnim steklenim vratom. Zmrznila je, bila je v šoku. Kot je povedala policiji, ga ni poznala. Opisala ga je kot ne zelo mišičastega, a atletsko grajenega, s košatimi obrvmi. Zakaj je morilec v hiši, v kateri je v treh nadstropjih spalo šest študentov, štiri umoril, dve dekleti pa pustil živi? Sostanovalki poklicali policijo, ta je odkrila štiri trupla Naslednjega dne, 13. novembra zjutraj, sta preživeli sostanovalki poklicali prijatelje, ker sta mislili, da se je ena od žrtev v drugem nadstropju onesvestila. Ob 11.58 so s klicem na telefonsko številko 911 prosili za pomoč nezavestni osebi. Policisti so prišli na kraj in naleteli na grozljivo odkritje. Obdukcija, opravljena 17. novembra, je pokazala, da so bile vse žrtve večkrat zabodene v spanju, nekatere pa so imele tudi rane, ki nakazujejo, da so se branile. Znakov spolnega napada ni bilo, je še dodala policija. Hitro so izključili tudi, da bi umore zagrešili preživeli sostanovalki.

Sumljiv beli avtomobil in ugasnjen telefonski signal Umori so pretresli podeželsko mesto s 25.000 prebivalci. 11.000 študentov je pobegnilo iz kampusa in se udeleževalo predavanj na daljavo, ker policija ni našla storilca. Policija je več tednov tavala v temi, potem pa zaprosila javnost za pomoč. Pregledali so nadzorne video posnetke in na njih videli belo hyundai elantro, ki se je kar trikrat peljala mimo hiše žrtev, nato pa se ob 4.04 zjutraj tam tudi ustavila. Na posebno številko so dobili 12.000 klicev in s pomočjo FBI našli pravi avtomobil in osumljenca. Bela elantra s posnetkov se je tiste noči odpeljala v Pullman v Washingtonu, kjer je živel Kohberger. Signal njegovega telefona je deloval pred prihodom v Moscow, nato pa je bil od 2.47 do 4.48 ugasnjen. Policija domneva, da je s tem poskušal prikriti svojo lokacijo med štirikratnim umorom. Prav tako se je osumljenec na podlagi telefonskih zapisov vrnil pred hišo malo po 9. uri zjutraj, torej približno pet ur po umorih. Podrobnejša preiskava je pokazala, da je bil njegov telefon v bližini hiše žrtev še vsaj 12-krat pred umori. Vsi zabeleženi časi, razen enega, so bili pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.

icon-expand Umorjeni študenti v Idahu FOTO: Instagram