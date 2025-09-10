Svetli način
Tujina

Štiriletna Emily navdušuje z dirkanjem na karting stezi

Ljubljana, 10. 09. 2025 06.12 | Posodobljeno pred eno minuto

Tina Reberšek
Emily je stara štiri leta in obožuje dirkanje in karting. In ker njeni starši radi objavljajo videoposnetke svoje hčerke, ima deklica zdaj že kar zajetno število oboževalcev, med njimi je kar nekaj superzvezdnikov, kot so svetovni prvak v sprintu Usain Bolt, igralec Patrick Dempsey in dirkač Jordan Anderson. Nič čudnega, saj Emily vozi tako dobro, da ob pogledu nanjo zastane dih.

Emily karting dirkanje
V Romuniji prijeli vohuna, ki je Belorusiji prodajal državne skrivnosti

