Štiriletnik poklical Policijo: Pridite pogledat moje igrače

Novozelandski policisti so se odzvali na nujni klic, ki pa je bil precej drugačen od tistih, ki so jih vajeni. Poklical jih je namreč štiriletni fantek, ki jim je hotel pokazati svoje igrače. Ne samo, da so res prišli, pokazali so mu tudi policijski avtomobil in ga poučili o resnosti teh zadev.

Kot so policisti zapisali na svojem Facebookovem profilu, sicer ne spodbujajo otrok, naj kličejo na nujno številko 111, a je posnetek tega telefonskega pogovora preveč prikupen, da ga ne bi delili. Poklical jih je namreč štiriletni fantek. Ko ga je dispečerka po protokolu vprašala, ali kliče zaradi nujne zadeve, ji je odvrnil: "Gospa policistka, vam lahko nekaj povem? Imam nekaj igrač za vas!" "Igrače imaš zame zame?" se je odzvala. Fantek pa jo je povabil, naj pride k njemu in se prepriča. Ko ga je vprašala, kje stanuje, ji je povedal, nato pa je v telefonu zašumelo in slušalko je prevzela odrasla oseba. Dispečerka ji je povedala, kaj se dogaja in se prepričala, da gre za pomoto in ne za nujen primer. Moški je potrdil, da gre za napako in pojasnil, da pomaga fantkovi mami, ki je bolna, a se je posvečal drugemu otroku, mali klicatelj pa se mu je izmuznil. Odvrnila mu je, da ni nobenega problema in poslovila sta se. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po klicu pa je dispečerka policijske patrulje v bližini obvestila, da štiriletnik komaj čaka, da policistom pokaže svoje igrače. Eden od njih se je odzval in odpeljal na naslov. Policist Kurt je pozneje povedal, da si je res ogledal njegove igrače, ki so bile prav "kulske". In ne samo to, fantku je pokazal tudi svoj policijski avtomobil in zanj prižgal luči, posnela pa sta tudi skupno fotografijo. Da pa se ne bi samo zabavala, mu je pojasnil tudi resnost telefonskih klicev za nujne primere in poskrbel, da se kaj takšnega ne bi več zgodilo. icon-expand Policist Kurt in štiriletni deček. FOTO: Novozelandska policija