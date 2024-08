Štiriletnik pomotoma razbil dragocen artefakt iz bronaste dobe

Posoda, ki naj bi bila stara vsaj 3500 let, je artefakt za katerega mnogi zgodovinarji verjamejo, da izhaja iz časov pred biblijskima kraljema Davidom in Solomonom. A po tolikih letih nedotaknjenosti in skoraj popolne ohranjenosti je posoda skoraj dočakala svoj konec v rokah štiriletnega dečka.

In ker se v muzeju tradicionalno izogibajo steklenim vitrinam, predmeti pa so zelo dostopni, je štiriletnik imel preprost dostop do posode. "Rahlo jo je potegnil, tako da se je prevrnila in padla," je dogodek opisal njegov oče.

Ko se je posoda zvrnila in razbila, je deček začel jokati, njegovi starši pa so pregledovali raztresene koščke na tleh in skušali ugotoviti, kaj naj storijo. Kot je dodal njegov oče, je bil najprej v šoku, nato pa tudi malce jezen nanj. A vendar je bil še najbolj prestrašen prav deček, čigar namen sigurno ni bil razbiti dragoceno posodo. Po nesrečnem dogodku sta se starša obrnila na varnostnika, da bi mu pojasnila situacijo.

In čeprav sta pričakovala globo ali kazen, jima je vodstvo muzeja prizaneslo in družinico kljub dogodku povabilo, da jih znova obiščejo. A ponovni obisk bo vključeval dodatek. Organiziran ogled, s čimer naj bi družini polepšali izkušnjo v muzeju, je dejal direktor muzeja Inbal Rivlin.

"Obstajajo primeri, ko so razstavni predmeti namerno poškodovani, in take primere obravnavamo zelo strogo, vključi se tudi policija. Vendar v tem primeru ni bilo tako. Posodo je pomotoma poškodoval majhen otrok, ki je obiskal muzej, zato se bomo ustrezno odzvali," je pojasnil.