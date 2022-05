Štiriletnik sedel za volan, povzročil nesrečo in odhlačal naprej 

Iz Nizozemske prihaja zgodba, ki bi se sicer lahko končala tragično, a je k sreči zabavna. Štiriletni deček je poskrbel, da so imeli tamkajšnji policisti polne roke dela.

"Včeraj ob koncu nočne izmene smo bili poslani na intervencijo v Overvecht. Štiriletnik naj bi se v pižami bos sprehajal po ulici. Našel ga je občan in ga vzel k sebi v avto. Prepričan je bil, da je podhlajen, zato je nemudoma poklical policijo. Na osnovi teh informacij so naši kolegi odhiteli na kraj dogodka, da bi prevzeli otroka," so zapisali v objavi na Instagramu.

Fantka so pregledali zdravniki in mu za tolažbo poklonili medvedka. Kje so njegovi starši, ni bilo jasno. "Odpeljali smo ga na policijsko postajo, da bi izvedeli, kdo je, in mu dali vročo čokolado."

Kmalu zatem so policisti prejeli še obvestilo o zapuščenem avtomobilu v Overvechtu. "Vozilo je trčilo v vozili, parkirani na ulici. Izsledili smo lastnico in jo poklicali. Izkazalo se je, da gre za fantkovo mamo. Povedala nam je, da je njen sinček zelo iznajdljiv. Ko smo mu dali telefonsko slušalko, je z gestami nakazal vožnjo avtomobila in vrtenje volana. Šele takrat smo ugotovili, da je prav on vozil ta avtomobil!"