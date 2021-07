Štiriletnik z očetovim luksuznim avtomobilom pred hotelom zbil pešca

Štiriletnemu dečku je sinoči v Monaku uspelo sesti za volan očetovega luksuznega avtomobila. V trenutku je pritisnil na gas in zbil ter huje poškodoval pešca, je sporočila monaška policija. Belgijskega državljana, ki živi v Monaku, so prepeljali v bolnišnico v Nico. Ponoči so ga operirali in ni več v življenjski nevarnosti.