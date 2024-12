Štirim britanskim nuklearkam bodo podaljšali življenjsko dobo

Britanska laburistična vlada je obljubila, da bo do konca desetletja zagotovila brezogljično električno energijo, pri doseganju tega cilja pa je ključnega pomena, da nuklearke delujejo dlje, kot je bilo predvideno.

Britanski energetski minister Ed Miliband je podaljšanje življenjske dobe jedrskih elektrarn označil za "veliko zmago za britansko energetsko neodvisnost". Cilja brezgoljične električne energije do leta 2030 po ministrovem prepričanju ne bodo mogli doseči brez jedrske energije, saj ta zagotavlja zelo pomembno stabilno oskrbo z energijo.

Jedrski elektrarni Heysham 2 v severozahodni Angliji in Torness na Škotskem bosta delovali dve leti dlje, kot je bilo načrtovano, in sicer do leta 2030, je danes sporočil EDF. Elektrarna Heysham 1 in elektrarna v Hartlepoolu na severovzhodu Anglije bosta proizvajali električno energijo do marca 2027, torej eno leto dlje, kot je bilo načrtovano.

EDF je ob tem sporočil, da bo v naslednjih treh letih v jedrske elektrarne vložil dodatnih 1,3 milijarde funtov (1,6 milijarde evrov).

Podaljšanje življenjske dobe štirih jedrskih elektrarn sledi poročilu operaterja britanskega energetskega omrežja NESO, v katerem je ta ocenil, da vladni načrt za dekarbonizacijo električnega omrežja do leta 2030 predstavlja velik, a uresničljiv izziv.

To pomeni, da proizvodnja električne energije na Otoku, pri kateri je prej prevladoval premog, zdaj pa je odvisna od zemeljskega plina, ne bi prispevala k skupnim emisijam ogljikovega dioksida. Od začetka prihodnjega desetletja bi tako Velika Britanija večino svoje električne energije proizvajala s pomočjo vetra, sonca in jedrske energije.

Današnja napoved medtem ni vplivala na jedrsko elektrarno Sizewell B, ki jo prav tako upravlja družba EDF. Vendar je družba navedla, da obstaja tudi možnost podaljšanja življenjske dobe te elektrarne za nadaljnjih 20 let do leta 2055.