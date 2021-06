Štirim osumljencem, ki naj bi do smrti pretepli učitelja iz Varaždina, odredili pripor

Sodišče v Varaždinu je odredilo enomesečni preiskovalni pripor za štiri osebe, stare 20, 24, 26 in 29 let, ki so osumljeni, da so v noči na soboto do smrti pretepli 35-letnega učitelja angleščine. Kot so pojasnili svojo odločitev, bi osumljenci namreč lahko vplivali na izjave prič, ki bodo sodelovale v postopku, in pa zaradi ponovitvene nevarnosti. Pri osumljeni 24-letnici je hrvaška policija odkrila imitacijo pištole in 293 kosov streliva različnih kalibrov.

icon-expand Preik FOTO: Dreamstime Da so za štiri osumljence odredili preiskovalni pripor, je za hrvaško tiskovno agencijo Hinapotrdil predstavnik za stike z javnostjo Županijskega pravobranilstva v Varaždinu Darko Galić. Kot je še dejal Galić, so bili vsi štirje osumljenci v ponedeljek prvič zaslišani zaradi utemeljenega suma umora in nedovoljenega posedovanja orožja. Pri osumljeni 24-letnici je policija namreč našla imitacijo pištole in 293 nabojev oziroma kosov streliva različnih kalibrov. Kot poročaJutarnji list, je okrožno državno tožilstvo v izjavi navedlo, da obstaja utemeljen sum, da je eden od osumljencev, 29-letnik, v soboto okoli 4. ure zjutraj pred enim od klubov v Varaždinu močno udaril žrtev v glavo in jo podrl na tla. Ostali osumljenci pa naj bi nato naprej tepli 35-letnika, ga brcali v glavi, nato kraj dogodka zapustili, se vrnili in negibnega moškega pokrili s kartonasto škatlo ter mu uničili mobilni telefon. Moški je utrpel tako hude poškodbe glave, da je dan kasneje v bolnišnici umrl. Državno pravobranilstvo je predlagalo, da se vsem osumljencem odredi preiskovalni pripor zaradi nevarnosti nepooblaščenega vpliva na priče v postopku in zaradi nevarnosti ponovitve. Tiskovni predstavnik varaždinskega županijskega državnega odvetništva Darko Galić je potrdil, da so bili obsojeni na preiskovalni pripor. Kot smo poročali včeraj, je bil pokojni 35-letnik profesor angleščine na Ekonomski šoli v Varaždinu, hrvaški mediji pa navajajo, da je bil možen vzrok spora, ki je vodil v umor, ta, da je osumljence, ki so se tisti večer nahajali v klubu, prijavil zaradi kršitve epidemioloških ukrepov. PREBERI ŠE V Varaždinu pretepli učitelja angleščine in ga pustili na cesti. Umrl je v bolnišnici icon-expand